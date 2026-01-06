A che ora Giada d’Antonio oggi gigante Nor-Am Tremblant 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi, martedì 6 gennaio, alle ore 15, si svolge la prima manche del gigante femminile di Tremblant, parte della Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino. Tra le atlete italiane in gara c’è anche Giada d’Antonio. La competizione si può seguire in diretta streaming e sulla tv, con dettagli sui pettorali e gli orari di trasmissione disponibili sui canali ufficiali.

Saranno cinque le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Tremblant (Canada), valido per la Nor-Am Cup 2025-2026 di sci alpino: oggi, martedì 6 gennaio, l’azione scatterà alle ore 15.00 italiane, e saranno 83 le atlete in gara. LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI NOR-AM ALLE 15.00 E ALLE 18.00 Non sono stati comunicati gli intervalli di partenza, definiti soltanto come “ irregolari “, quindi non sono calcolabili gli orari precisi di partenza di ciascuna atleta. Nella prima manche Giada D’Antonio partirà con il pettorale numero 17, mentre Anna Trocker scatterà col 4, Francesca Fanti col 20, Giorgia Collomb col 31 e Cecilia Pizzinato col 35. 🔗 Leggi su Oasport.it

