A Caracas regna l’incertezza la partecipazione nelle strade è in calo

Da cms.ilmanifesto.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Caracas si osserva un clima di crescente incertezza e una diminuzione della partecipazione nelle strade. In questo contesto, prevale un consenso condiviso sulla condanna dell’aggressione imperialista di Trump e sull’importanza di salvaguardare la sovranità nazionale. Organizzazioni politiche e diritti umani, spesso critiche nei confronti del governo, riconoscono comunque la necessità di affrontare le sfide attuali per il paese.

Sulla condanna dell’aggressione imperialista di Trump e sulla necessaria difesa della sovranità nazionale concordano tutti, comprese le organizzazioni politiche e di difesa dei diritti umani notoriamente molto critiche nei confronti . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

a caracas regna l8217incertezza la partecipazione nelle strade 232 in calo

© Cms.ilmanifesto.it - «A Caracas regna l’incertezza, la partecipazione nelle strade è in calo»

Leggi anche: Attacco al Venezuela, il panico nelle strade di Caracas

Leggi anche: La crisi del Ponsacco 1920. Regna ancora l’incertezza dopo il match dei “volontari“

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.