A Caracas regna l’incertezza la partecipazione nelle strade è in calo

A Caracas si osserva un clima di crescente incertezza e una diminuzione della partecipazione nelle strade. In questo contesto, prevale un consenso condiviso sulla condanna dell’aggressione imperialista di Trump e sull’importanza di salvaguardare la sovranità nazionale. Organizzazioni politiche e diritti umani, spesso critiche nei confronti del governo, riconoscono comunque la necessità di affrontare le sfide attuali per il paese.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.