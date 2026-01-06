A Caprese Michelangelo una rogna portata dai lupi

A Caprese Michelangelo, un’area già interessata da recenti segnalazioni, è stata segnata da un nuovo episodio di presenza di lupi. Il Comitato emergenza lupo ha diffuso una comunicazione in cui si evidenzia la possibile esposizione alla rogna trasmessa dagli animali selvatici. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo per garantire la sicurezza della popolazione e degli allevamenti locali.

Arezzo, 6 gennaio 2026 – «A Caprese Michelangel o una rogna portata dai lupi», l'ennesima nota del Comitato emergenza lupo. «Caprese Michelangelo, piccolo comune della provincia di Arezzo, rappresenta da sempre un simbolo di equilibrio tra storia, cultura e paesaggio appenninico. Questo territorio, noto per il suo valore culturale e ambientale, appare oggi però teatro di una trasformazione profonda e inquietante, che sta alterando in modo sensibile la convivenza tra comunità umana e fauna selvatica. In un paese di circa 1.300 abitanti, la presenza stabile e continuativa del lupo ha ormai superato la soglia dell'evento sporadico, assumendo i tratti di una pressione costante sul centro abitato e sulle attività quotidiane dei residenti.

