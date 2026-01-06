A Bibbiena due gatte sono state vittime di un atto di violenza efferata

A Bibbiena, due gatte sono state vittime di un atto di violenza, suscitando preoccupazione nella comunità locale. Michela Senesi, Responsabile provinciale del Dipartimento Tutela Animali di Fratelli d'Italia, ha commentato l'accaduto, richiamando l'attenzione sulla necessità di tutela e rispetto nei confronti degli animali. L’episodio evidenzia l'importanza di interventi concreti per prevenire simili atti di crudeltà.

Arezzo, 6 gennaio 2026 – Michela Senesi Responsabile provinciale del Dipartimento Tutela Animali di Fratelli d'Italia Interviene sul fatto gravissimo di violenza contro gli animali avvenuto a Bibbiena. «Come noto due gatte sono state vittime di un atto di violenza efferata: sono state colpite con armi da fuoco. A distanza di alcuni giorni si sa che una ha una zampa gravemente compromessa e l'altra, oltre ad avere un arto seriamente danneggiato, presenta anche numerosi pallini di piombo nel corpo. I veterinari Federico Vegni e Laura Benedetti sono intervenuti con grande professionalità e attenzione per poter curare al meglio le gatte.

