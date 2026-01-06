A Bellano la Pesa Vegia dà spettacolo | oltre 2.500 persone per celebrarla

A Bellano, lunedì sera, si è svolta la 420^ edizione della Pesa Vegia, attirando oltre 2.500 persone. Nonostante le temperature rigide, la manifestazione ha richiamato numerosi partecipanti, mantenendo viva una tradizione radicata nel tempo e importante per la comunità locale. L’evento rappresenta un momento di condivisione e di valorizzazione della storia di Bellano, attirando appassionati e residenti.

Grande entusiasmo a Bellano, lunedì sera, per la 420^ edizione della Pesa Vegia. Nonostante il freddo pungente, migliaia di partecipanti hanno affollato il paese per godere della tradizionale manifestazione, che racchiude in sé i valori della tradizione e della storia del paese lariano.Il momento. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - A Bellano la "Pesa Vegia" dà spettacolo: oltre 2.500 persone per celebrarla Leggi anche: Pesa Vegia 2026 Leggi anche: Il quiz sui cognomi più diffusi tiene tutti con il fiato sospeso. La soluzione alla Pesa Vegia La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Bellano, torna la Pesa Vegia per il 420° anno - Torna la Pesa Vegia 2026 – 420° anno, appuntamento immancabile delle festività natalizie. corrieredilecco.it

Bellano, il quiz sui cognomi più diffusi tiene tutti con il fiato sospeso: la soluzione alla Pesa Vegia - Lo ha lanciato per gioco sui social il sindaco Antonio Rusconi, ma è diventato subito virale, e non solo tra i bellanesi. msn.com

La “Pesa vegia“ al traguardo dei 420 anni - La Pesa Vegia, in programma il prossimo 5 gennaio a Bellano, compie... msn.com

Oggi Bellano è il posto da non perdere: tra tradizione, arte e spettacoli, la Pesa Vegia 2026 vi farà vivere la magia come mai prima d’ora. Pesa Vegia - Bellano Pesa Vegia Pro loco BellanoBellano Guarda Avanti Discovering Bellano Orrido di Bellano - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.