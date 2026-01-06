A 88 anni Adriano Celentano è ancora il Molleggiato d’Italia

. Il compleanno diventa occasione per ripercorrere una carriera che ha cambiato musica, cinema e televisione, lasciando un segno profondo nella cultura italiana e nel modo di intendere la libertà artistica.. Un compleanno che va oltre l’età anagrafica. Adriano Celentano compie 88 anni e la notizia, più che segnare un passaggio anagrafico, sembra riaccendere una storia che attraversa l’Italia da oltre sei decenni, come una colonna sonora che non smette di accompagnare il presente. È il compleanno di un artista che ha cambiato linguaggi, rotto schemi, anticipato sensibilità e polemiche, restando sempre fedele a un’idea personale di libertà. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

