8,6 miliardi di dollari per 25 caccia F-15 | il regalo di Trump a Israele

Il Pentagono ha annunciato un accordo da 8,6 miliardi di dollari per la consegna di 25 caccia F-15 “Eagle II” a Israele, prodotti da Boeing. Questa operazione rappresenta un investimento significativo nella cooperazione militare tra gli Stati Uniti e Israele, riflettendo l'importanza strategica della regione. L'accordo si inserisce nelle politiche di supporto e rafforzamento delle capacità difensive israeliane.

Un regalo di inizio anno dal valore di 8,6 miliardi di dollari: il Pentagono pagherà questa cifra notevole, un terzo del budget della Difesa italiana, per finanziare la fornitura di 25 caccia F-15 “Eagle II” a Israele che saranno prodotti da Boeing. L’accordo ha preso forma durante la visita di fine 2025 di Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago per incontrare Donald Trump ed è stato poi preso in carico dagli apparati militari perché si concretizzasse. L’importanza degli F-15 per Israele. Il caccia, come l’F-35 fornito con specifiche ad hoc per l’ Israel Air Force (Iaf), è utile per le operazioni multiruolo ed è stato utilizzato nella sua versione originaria, risalente agli Anni Ottanta, da Israele in tutti i conflitti regionali che dal 7 ottobre 2023 hanno visto coinvolto lo Stato Ebraico. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - 8,6 miliardi di dollari per 25 caccia F-15: il regalo di Trump a Israele Leggi anche: Israele-Egitto, maxi-accordo sul gas da 35 miliardi di dollari Leggi anche: Gas: accordo da 35 miliardi di dollari tra Israele ed Egitto Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Notizie sui prezzi di BTC, XRP: il rimbalzo di Bitcoin svanisce mentre Ripple scende a $1,86; Who Owns Morningstar? Top Shareholders and Recent Insider Trades; La classifica dei 10 miliardari che hanno guadagnato di più nel 2025; Boeing si aggiudica un contratto da 8,6 miliardi di dollari per caccia F-15 per Israele. Hyundai investirà 86 miliardi di dollari in Corea del Sud dopo l’accordo commerciale con gli Usa - Il gruppo annuncia un piano da 125,2 trilioni di won per AI, auto elettriche e nuovi impianti, in risposta alle paure di Seul temeva la fuga di capitali verso gli Stati Uniti Hyundai vara un ... milanofinanza.it Boeing si aggiudica un contratto da 8,6 miliardi di dollari per caccia F-15 per Israele - Boeing ha ottenuto un contratto del valore massimo di 8,58 miliardi di dollari per progettare, produrre e consegnare 25 nuovi aerei F- it.investing.com

Cambiamenti climatici, i 10 principali disastri sono costati al mondo miliardi di dollari nel 2025 - Ondate di calore, incendi, siccità e tempeste sono costati all’umanità più di 120 miliardi di dollari. repubblica.it

Un investimento da 2,4 miliardi di dollari. Il gruppo minerario trasferisce anche una chiesa antica di 113 anni. L’obiettivo è ampliare l’estrazione di uno dei più ampi bacini di terre rare al mondo per incrementare l’indipendenza dalla Cina - facebook.com facebook

ByteDance pronta ad investire 14 miliardi di dollari in chip Nvidia per l'AI x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.