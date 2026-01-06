86 italiani bloccati nello Yemen come un anno fa I danni dei social al turismo

Attualmente, 86 italiani si trovano ancora nello Yemen, una situazione che si ripete dopo un anno. I social media hanno evidenziato come le restrizioni sui viaggi possano influire negativamente sul turismo e sulla libertà di movimento. La questione dei passaporti e delle autorizzazioni è strettamente legata alla democrazia: i governi autoritari spesso limitano i passaporti, mentre quelli democratici rispettano i diritti di mobilità dei cittadini.

Libertà e democrazia hanno a che fare anche con il passaporto. Sono i governi autoritari quelli che smettono di emetterli: un paese democratico non vieta ai suoi cittadini i movimenti, al massimo l. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - 86 italiani bloccati nello Yemen, come un anno fa. I danni dei social al turismo Leggi anche: Yemen, 86 italiani bloccati sull'isola di Socotra: cosa sta succedendo Leggi anche: Yemen, 86 italiani bloccati sull’isola di Socotra a causa delle tensioni nel Paese Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Yemen, 86 italiani bloccati sull'isola di Socotra a causa degli scontri; Yemen, centinaia di turisti bloccati sull’isola di Socotra: ci sono anche 86 italiani; Yemen, 86 italiani bloccati sull'isola di Socotra: cosa sta succedendo; Quattrocento turisti, tra cui 86 italiani bloccati sull'isola di Socotra. 86 italiani bloccati nello Yemen, come un anno fa. I danni dei social al turismo - Sono i governi autoritari quelli che smettono di emetterli: un paese democratico non vieta ai suoi cittadini i movimenti, al massimo li ... ilfoglio.it

Yemen, 86 turisti italiani bloccati (di nuovo) sull’isola di Socotra. Farnesina: “Pronto un volo” - Anche 86 italiani sono rimasti bloccati sull’isola di Socotra, nel mare Arabico al largo delle coste dello Yemen ... dire.it

Yemen, turisti bloccati a Socotra potranno ripartire da domani - In una nota la Farnesina ha reso noto che la compagnia aerea yemenita ha accettato di predisporre domani un primo volo, con destinazione Gedda, in Arabia Saudit ... adnkronos.com

La Farnesina annuncia che la compagnia aerea yemenita ha predisposto un primo volo verso Gedda, in Arabia Saudita, per oltre 80 turisti italiani bloccati a Socotra a causa della chiusura dello spazio aereo dopo gli scontri tra il gruppo separatista Stc e le - facebook.com facebook

La #Farnesina annuncia che la compagnia aerea yemenita ha predisposto un primo volo verso #Gedda, in #ArabiaSaudita, per oltre 80 turisti italiani bloccati a #Socotra a causa della chiusura dello spazio aereo dopo gli scontri tra il gruppo separatista Stc x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.