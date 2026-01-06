50 giovani da seguire nel 2026 - Seconda parte

Ogni anno, il calcio offre nuove speranze e talenti emergenti. Su UltimoUomo, abbiamo selezionato cinquanta giovani calciatori italiani e internazionali da monitorare nel 2026. Questa lista rappresenta un’opportunità per osservare la crescita di talenti promettenti, pronti a lasciare il segno nel panorama sportivo. Un approfondimento sobrio e accurato per chi vuole conoscere le future stelle del calcio.

Cosa c'è di più interessante che guardare crescere giovani esseri umani fenomenali a giocare a calcio? Come ogni gennaio, su UltimoUomo, abbiamo raccolto i migliori cinquanta giovani da seguire nell'anno appena cominciato. Abbiamo fissato come annata massima il 2006 ed escluso dalla lista i più celebri di loro: Karl, Estevao, Lamine Yamal, Camarda, Cubarsì, Rodrigo Mora, Mastantuono. La lista uscirà in cinque puntate e questa è la seconda. Qui, invece, trovate la prima parte. JOSEPH LITETA, 2006, CAGLIARI (ZAMBIA) Il Cagliari sembra voler puntare sempre più sulla propria Primavera, che è sottovalutata in relazione alla dimensione del club, se si considera che negli ultimi anni ha prodotto tanti giocatori di Serie A.

