2026 incerto per artigiani e piccole imprese | il nuovo anno parte con caute aspettative

Il 2026 si presenta come un anno di sfide e incertezze per artigiani e piccole imprese in Italia. Le prospettive economiche e le dinamiche di mercato restano soggette a variabili imprevedibili, influenzando le scelte e gli investimenti del settore. In questo contesto, è importante mantenere una visione realistica e pianificare con attenzione, adattandosi alle eventuali evoluzioni che il nuovo anno potrebbe riservare.

Nonostante l'anno sia appena iniziato, a dominare le aspettative di artigiani e piccole imprese italiane è ancora l'incertezza. È quanto emerge dall'indagine annuale condotta dall'Area Studi della CNA su un campione di oltre 2.500 imprese rappresentative del tessuto produttivo nazionale. Secondo i dati, il 53% degli imprenditori non formula previsioni economiche per il 2026, segno

