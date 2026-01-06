‘1996 l’anno di Del Piero’ oggi il primo episodio dello speciale tv

Nel 1996, il calcio italiano ha vissuto un momento memorabile con Del Piero. Oggi, ripercorriamo quell’anno attraverso il primo episodio di uno speciale televisivo dedicato a quegli eventi che hanno segnato un’epoca. Un’occasione per riflettere su stagioni che oltre lo sport sono entrate nella memoria collettiva, rievocando momenti che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del calcio italiano.

