Zverev è già esasperato | Questo fatica a muoversi e serve a 230 orari ma come fa? È una follia

Alexander Zverev si è espresso con incredulità dopo la sconfitta contro Hurkacz nella United Cup. Il tennista tedesco ha commentato la difficoltà nel muoversi e nel gestire velocità elevate, sottolineando la sorprendente performance del polacco, che non vinceva una partita da sette mesi. La sfida ha evidenziato le sfide e le tensioni di un torneo ancora in corso, offrendo uno spunto di riflessione sulla forma attuale dei giocatori.

