Zverev è già esasperato | Questo fatica a muoversi e serve a 230 orari ma come fa? È una follia
Alexander Zverev si è espresso con incredulità dopo la sconfitta contro Hurkacz nella United Cup. Il tennista tedesco ha commentato la difficoltà nel muoversi e nel gestire velocità elevate, sottolineando la sorprendente performance del polacco, che non vinceva una partita da sette mesi. La sfida ha evidenziato le sfide e le tensioni di un torneo ancora in corso, offrendo uno spunto di riflessione sulla forma attuale dei giocatori.
Alexander Zverev è stato sconfitto da Hurkacz nella United Cup. Il polacco non vinceva una partita da 7 mesi. Durante l'incontro il tedesco si è infuriato: "Si muove a malapena, come fa a servire così. Con questo freddo, è pazzesco". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Zverev esasperato da Sinner ma vuole sfidarlo di nuovo: “Spero di incontrarlo questa settimana”
