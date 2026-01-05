Zoe Cristofoli compagna di Theo Hernandez rapinata in casa | Mi hanno picchiata e lanciato il bambino contro il muro

Zoe Cristofoli ha recentemente condiviso il ricordo di una rapina avvenuta nella sua abitazione alcuni anni fa, quando il suo compagno, Theo Hernandez, militava nel Milan. L’episodio, che le ha lasciato una ferita ancora aperta, si è concluso con violenza e traumi, tra cui un'aggressione fisica e il lancio del bambino contro il muro. Un racconto che evidenzia le conseguenze di un evento traumatico rimasto impresso nel tempo.

