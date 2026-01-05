Zoe Cristofoli compagna di Theo Hernandez racconta la rapina | Mio figlio lanciato contro il muro a me puntarono la pistola alla testa

Zoe Cristofoli, compagna di Theo Hernandez, ha raccontato l’esperienza della rapina subito a Riad, descrivendo momenti di grande tensione e paura. La modella ha riferito di un episodio in cui suo figlio è stato lanciato contro il muro e lei stessa ha subito la minaccia di una pistola alla testa. Nonostante il trasferimento, Cristofoli e Hernandez mantengono un forte legame con Milano, città che ha segnato il loro percorso professionale e personale.

Milano, 5 gennaio 2026 – Milano e l'Italia sono ormai lontani, la loro realtà adesso è Riad. La modella e influencer Zoe Cristofoli e il compagno, l'ex terzino rossonero Theo Hernandez, restano comunque molto legati alla città che li ha ospitati per tutta la durata dell'avventura del calciatore francese con la maglia del Milan. Tanti ricordi belli, qualcuno meno. Un episodio, di certo, bruttissimo, che nulla ha a che vedere con l'esperienza sportiva di Theo. La vicenda risale a due anni fa, quando la villa in cui la famiglia Hernandez risiedeva a Cassano Magnago, nel Varesotto, non lontano da Milanello, il centro sportivo in cui si allena il club vincitore di 19 scudetti, fu presa d'assalto da alcuni banditi.

