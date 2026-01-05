Zirkzee il suo futuro è un rebus! Cosa cambia dopo l’addio di Amorim dallo United?

Dopo l’addio di Amorim dallo United, il futuro di Joshua Zirkzee appare ancora incerto. La situazione al club inglese e le possibili opportunità di mercato, come l’interesse della Roma per gennaio, contribuiscono a rendere difficile prevedere il suo destino. In questo contesto, si apre un nuovo scenario che potrebbe influenzare le prossime mosse del calciatore e delle squadre interessate.

La Roma alla finestra per gennaio: la situazione L'atmosfera a Old Trafford si è fatta improvvisamente incandescente e il futuro di Joshua Zirkzee è tornato prepotentemente in discussione. La dirigenza del Manchester United ha deciso di sollevare dall'incarico Ruben Amorim,

