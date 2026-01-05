Dopo l’addio di Ruben Amorim, il Manchester United affronta un periodo di incertezza, che coinvolge anche Joshua Zirkzee. La situazione del giocatore olandese si fa più complessa, mentre la Roma osserva con attenzione gli sviluppi. La fine di un ciclo al club inglese apre nuovi scenari per Zirkzee, il cui futuro rimane da definire.

Il tempo delle certezze, a Manchester, è finito all’improvviso. L’uscita di scena di Ruben Amorim ha aperto una crepa profonda nello United e, dentro quella crepa, si è infilato il futuro di Joshua Zirkzee, oggi più che mai in bilico tra permanenza e addio. Per la Roma, che lo segue da settimane, lo scenario è mutato in modo netto. E ora ogni valutazione passa da una domanda semplice solo in apparenza: chi sarà il prossimo allenatore dei Red Devils? Zirkzee e Amorim, Manchester United Amorim non c’è più, il progetto va riscritto. La separazione tra il Manchester United e Amorim non è stata solo una scelta tecnica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Zirkzee, futuro in bilico dopo l’addio di Amorim: la Roma osserva

