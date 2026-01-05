Zenith solo un pari contro la Massese

Nel match tra Zenith Prato e Massese si conclude con un pareggio senza reti. La partita, disputata tra le due squadre, ha visto entrambe le formazioni impegnarsi in un confronto equilibrato, senza però riuscire a trovare la rete. La formazione del Zenith, guidata da Caroti e Toccafondi, ha mostrato determinazione, ma il risultato finale riflette l’equilibrio in campo tra le due compagini.

Zenith Prato 0 Massese 0 ZENITH PRATO: Caroti, Fiaschi, Cela, Tempestini, Geri, Kouassi, Hanxhari, Toccafondi, Saccenti, Del Pela, Parrini. A Disp. Brunelli, Banchelli, Moretti, Palaj, Danti, Moussaid, Nannipieri, Casini, Fallaci. All. Settesoldi. MASSESE 1919: Gatti, Lucaccini, Bechini, Biagi, Bigini, Iurato, Mapelli, Bertipagani, Buffa, Papi, Babacar. A disp. Cozzolino, Lasagna, Vazio, Caddeo, Centonze, Marchini, Bacci, Lucchesi, Bonni. All. Martelli. Arbitro: Casale di Siena. Finisce a reti inviolate la prima sfida del 2026 al 'Chiavacci' fra Zenith Prato e Massese. Un punto che consente ai padroni di casa di rimanere in testa alla classifica del girone A di Eccellenza, al pari della Lucchese, adesso a quota 33 punti.

Massese Serve l’impresa in casa dello Zenith. Marselli contro la capolista senza rinforzi - Il tecnico potrà contare solo su Iurato che si candida a un posto da titolare in una difesa che dovrebbe tornare a tre con Lucaccini e Bechini ... msn.com

Calcio Eccellenza. Zenith, si comincia: sfida con la Massese - Oggi alle 15 gli amaranto saranno impegnati sul campo della Massese, nel primo di una serie di scontri ... lanazione.it

