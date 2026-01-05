Zelensky | l’Ucraina non cederà la sua forza a nessuno

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina manterrà la propria forza e determinazione, considerando due possibili strade: il dialogo diplomatico o un incremento delle misure di difesa. Questa posizione riflette l’impegno del paese nel preservare la propria sovranità, valutando attentamente le scelte future alla luce delle circostanze internazionali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che l’Ucraina si preparerà a due opzioni: diplomazia o ulteriore difesa attiva. Lo riporta Rbc-Ucraina citando un post del capo dello Stato su Telegram. “L’Ucraina si preparerà a entrambe le opzioni per ulteriori sviluppi: la diplomazia, che noi forniamo, o un’ulteriore difesa attiva se la pressione dei partner. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

