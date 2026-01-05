Secondo Ivan Zazzaroni, la lotta per lo scudetto in Serie A rimane invariata dopo l’ultimo turno, con Inter e Napoli in testa, seguite da Milan, mentre Juventus e Roma sono più distanziate. La classifica conferma le gerarchie tradizionali della competizione, senza cambiamenti significativi o sorprese. La corsa al titolo si mantiene aperta principalmente tra le due squadre di testa, con le altre che seguono a distanza.

Le gerarchie della Serie A restano intatte. A dirlo è Ivan Zazzaroni, che dopo l’ultimo turno di campionato fotografa una lotta Scudetto senza veri ribaltoni: Inter e Napoli davanti a tutti, Milan in scia, più staccate Juventus e Roma. Secondo il direttore del Corriere dello Sport, le vittorie di Inter e Napoli hanno avuto un peso specifico superiore rispetto al resto del gruppo. Il Napoli ha impressionato per autorità e controllo, togliendo campo e iniziativa alla Lazio con una delle prestazioni più convincenti della sua stagione. L’Inter, dal canto suo, ha gestito e colpito con continuità, mostrando una condizione offensiva che fa la differenza. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Zazzaroni: “Scudetto senza scosse, è una corsa a due più uno”

