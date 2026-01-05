zazie beetz viene scelta come sacrificio umano nel sanguinoso trailer di ti uccideranno

Zazie Beetz interpreta un sacrificio umano nel trailer del film

Il 26 marzo arriverà nelle sale italiane, grazie a Warner Bros, il film diretto da Kirill Sokolov prodotto da Andy e Barbara Muschietti. Arriverà nei cinema italiani il 26 marzo il nuovo film Ti uccideranno, di cui è stato condiviso un trailer ad alto tasso di sangue, morte e azione. Il lungometraggio, di origine horror-action-comedy, è targato New Line Cinema e Nocturna e può contare sulla presenza nel team dei produttori di Andy e Barbara Muschietti, che ha portato sul grande schermo la storia di It, poi continuata con la serie Welcome to Derry. Cosa racconterà Ti Uccideranno Il film ha al centro una giovane donna che deve sopravvivere alla notte al Virgil - il covo misterioso e oscuro di un culto demoniaco . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it

