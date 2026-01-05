Zapelloni dopo Inter-Bologna | I nerazzurri non sono abituati a essere ammoniti…
Dopo la partita tra Inter e Bologna, Umberto Zapelloni ha commentato la gestione arbitrale di Guida, sottolineando come i nerazzurri non siano abituati a ricevere ammonizioni. Le sue osservazioni hanno suscitato riflessioni sulla condotta disciplinare e sull’approccio della squadra alle situazioni di gioco, offrendo un’analisi obiettiva degli episodi arbitrali e delle reazioni dei calciatori.
Il giornalista Umberto Zapelloni ha commentato la direzione dell'arbitro Guida durante Inter-Bologna, lanciando una frecciata ai nerazzurri. Ecco le sue parole a 'Pressing'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Zapelloni: I giocatori dell'Inter non sono abituati a essere ammoniti....
