Checco Zalone si conferma protagonista del cinema italiano con

Altro giorno, altro record. Checco Zalone si conferma sempre più re del box office italiano. Con il suo Buen Camino, il comico pugliese ha infatti tagliato un nuovo incredibile traguardo: grazie ad altri 4,3 milioni di euro incassati domenica 4 gennaio, ha superato i 53 milioni complessivi, salendo sul podio dei film più redditizi della storia del cinema italiano superando Sole a catinelle che nel 2013 si fermò a 51 milioni. È ora terzo in assoluto alle spalle di Avatar, primo con 68,6 milioni, e Quo Vado?, che nel 2016 terminò la sua corsa a 65,3 milioni. Un record pochi giorni fa impensabile che tuttavia oggi è a forte rischio: cruciale sarà la risposta del pubblico a partire da mercoledì 7, una volta passate le festività. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Zalone, altro record: Buen Camino sul podio dei maggiori incassi della storia

