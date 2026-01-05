Un medico di Parma tra gli italiani bloccati nello Yemen esprime le difficoltà della situazione attuale. Attualmente nella capitale Hadibo, molti si trovano ammassati nelle hall di pochi hotel con connessione limitata. La mancanza di notizie sul rientro e le condizioni di stallo evidenziano la complessità di questa emergenza umanitaria, lasciando i cittadini italiani in una situazione di incertezza e disagio.

"Siamo qui, ormai tutti nella capitale Hadibo, abbastanza ammassati nelle hall di quei pochi hotel con connessione. Stiamo bene ma non siamo 'in paradiso' come scrive qualche giornale erroneamente. Non abbiamo notizie sul rientro, siamo in contatto con la Farnesina e l’ambasciata a Riad. Ma non. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Yemen, un medico di Parma tra gli italiani bloccati: "Non siamo in paradiso, nessuna notizia sul rientro"

Leggi anche: Centinaia di turisti bloccati sull’isola di Socotra in Yemen, la Farnesina: “Tra loro oltre 80 italiani”

Leggi anche: Yemen, anche turisti italiani bloccati a Socotra

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Voli cancellati in Egitto e nello Yemen, 680 turisti italiani bloccati - Sheik, in Egitto, e l'isola yemenita di Socotra a seguito della cancellazione dei loro voli. msn.com