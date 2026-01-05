Yemen centinaia di turisti bloccati sull’isola di Socotra | ci sono anche 86 italiani

Un gruppo di circa 400 turisti, tra cui 86 italiani, è rimasto bloccato da diversi giorni sull’isola di Socotra, nell’arcipelago dell’Oceano Indiano. La situazione riguarda viaggiatori provenienti da vari paesi, che si trovano impossibilitati a lasciare l’isola a causa di restrizioni logistiche. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra le autorità e le famiglie dei coinvolti.

Un gruppo di circa quattrocento turisti, tra cui 86 italiani, è bloccato da giorni a Socotra, arcipelago di quattro isole nell’oceano Indiano. La chiusura dello spazio aereo, legata alle tensioni regionali che coinvolgono Yemen, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, ha portato alla cancellazione di tutti i voli di rientro, lasciando i visitatori su un’isola estremamente difficile da raggiungere. L’Unità di crisi, in raccordo con la Farnesina, ha fatto sapere che lavora con i vari tour operator e con l’ambasciata a Riad, che è competente per lo Yemen, per cercare una soluzione per il rientro. L’unico collegamento aereo disponibile, operato dalla compagnia Air Arabia con partenza da Abu Dhabi, risulta sospeso a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

