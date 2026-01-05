Yemen centinaia di turisti bloccati sull’isola di Socotra | ci sono anche 86 italiani

Un gruppo di circa 400 turisti, tra cui 86 italiani, è rimasto bloccato da diversi giorni sull’isola di Socotra, nell’arcipelago dell’Oceano Indiano. La situazione riguarda viaggiatori provenienti da vari paesi, che si trovano impossibilitati a lasciare l’isola a causa di restrizioni logistiche. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra le autorità e le famiglie dei coinvolti.

Un gruppo di circa quattrocento turisti, tra cui 86 italiani, è bloccato da giorni a Socotra, arcipelago di quattro isole nell’oceano Indiano. La chiusura dello spazio aereo, legata alle tensioni regionali che coinvolgono Yemen, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, ha portato alla cancellazione di tutti i voli di rientro, lasciando i visitatori su un’isola estremamente difficile da raggiungere. L’Unità di crisi, in raccordo con la Farnesina, ha fatto sapere che lavora con i vari tour operator e con l’ambasciata a Riad, che è competente per lo Yemen, per cercare una soluzione per il rientro. L’unico collegamento aereo disponibile, operato dalla compagnia Air Arabia con partenza da Abu Dhabi, risulta sospeso a tempo indeterminato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Yemen, centinaia di turisti bloccati sull’isola di Socotra: ci sono anche 86 italiani Leggi anche: Yemen, 86 italiani bloccati sull’isola di Socotra a causa delle tensioni nel Paese Leggi anche: Yemen, cancellati tutti i voli da Socotra: bloccati anche turisti italiani Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Yemen, 400 turisti bloccati a Socotra, oltre 80 italiani - «Al momento risultano circa 80 italiani bloccati sull'isola di Socotra in diversi hotel/campeggi che viaggiano con diversi tour operator» ... msn.com

Yemen, scontri e voli cancellati: 400 turisti bloccati sull’isola di Socotra, 86 sono italiani - »Abbiamo oltre 400 turisti stranieri» ha detto all'Afp il vice governatore di Socotra ... msn.com

Yemen, 86 italiani bloccati sull'isola di Socotra a causa degli scontri - Non solo cittadini italiani: sono più di 400 i turisti stranieri che sono rimasti bloccati sull’isola dopo la cancellazione dei voli. tg24.sky.it

