Yemen cancellati tutti i voli da Socotra | bloccati anche turisti italiani

A causa delle tensioni in aumento tra Yemen, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, tutte le operazioni aeree da Socotra sono state sospese, inclusi i voli turistici italiani. La chiusura dello spazio aereo ha determinato la cancellazione di tutte le partenze, influenzando i viaggi e le attività sull’isola. Restano da monitorare gli sviluppi, mentre le autorità valutano le future possibilità di riattivazione dei collegamenti.

L'escalation delle tensioni regionali tra Yemen, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita ha portato alla cancellazione di tutti i voli in partenza dall' isola di Socotra, data la chiusura dello spazio aereo. Risultano al momento bloccati sull'isola – considerata una delle più belle al mondo – circa 650 turisti, tra cui un centinaio di italiani. La situazione a Socotra è comunque tranquilla. Quanto accaduto rappresenta un déjà-vu: a maggio del 2024 erano rimasti a terra 15 italiani.

