WWE | SmackDown tornerà alle due ore?

Venerdì scorso, WWE SmackDown è tornato al formato di tre ore su USA Network. Tuttavia, le ultime indiscrezioni suggeriscono che questa durata potrebbe essere temporanea, e i fan potrebbero presto tornare a un formato di due ore. Restano quindi da capire le future decisioni della WWE riguardo alla programmazione dello show.

Venerdì scorso SmackDown è tornato al formato di tre ore su USA Network, ma secondo le ultime indiscrezioni i fan non dovrebbero abituarsi troppo alla durata estesa. Bryan Alvarez ha rivelato che la WWE starebbe seguendo lo stesso schema del 2025, quando lo show del venerdì rimase a tre ore solo per i primi mesi dell’anno. La strategia di USA Network: un déjà vu del 2025. Alvarez ha spiegato che già prima dell’annuncio ufficiale del ritorno alle tre ore a gennaio, le sue fonti lo avevano avvisato di come il piano sarebbe stato identico a quello dell’anno precedente. Nel 2025, infatti, SmackDown mantenne il formato esteso per circa sei mesi prima di tornare alle canoniche due ore. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

