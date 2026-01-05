La collaborazione tra WWE e Netflix si arricchisce di un nuovo episodio: le Superstar del wrestling hanno scelto i loro partner per affrontare Vecna, il potente antagonista di Stranger Things. Questo crossover promozionale unisce due mondi diversi, offrendo ai fan un’anticipazione di ciò che ci aspetta nel grande finale della serie, disponibile da gennaio. Un’occasione unica per unire l’adrenalina del wrestling con l’atmosfera misteriosa di Stranger Things.

La WWE e Netflix continuano la loro collaborazione con un video promozionale in vista del crossover tra il mondo del wrestling e la celebre serie Stranger Things, giunta al grande finale con l’episodio uscito l’1 gennaio. Senza fare spoiler a chi non avesse ancora recuperato la fine della quinta stagione, i wrestler della WWE hanno partecipato ad un simpatico video per i social in cui hanno svelato chi sceglierebbero come partner per affrontare il grande cattivo della serie, il terribile Vecna. Rhea Ripley sceglie il suo cane Barry.. @RheaRipleyWWE and her dog Barry are definitely stopping Vecna @WWE @StrangerThings LIVE only on Netflix this Monday at 8PM ET 5PM PT pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Le Superstar scelgono i loro partner per affrontare Vecna di Stranger Things

Jamie Campbell bower was so locked in while reading his lines from season 5 of stranger things ?

