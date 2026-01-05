wta auckland 2026 eliminate emma navarro e sloane stephens iva jovic al secondo turno

Al WTA Auckland 2026, Emma Navarro e Sloane Stephens sono state eliminate. Iva Jovic ha invece superato il primo turno, avanzando nel torneo. Sul cemento neozelandese si percepisce un’atmosfera di attesa per le sfide future, mentre i giocatori si preparano a proseguire il loro cammino. La competizione prosegue con attenzione verso le prestazioni delle atlete e le possibili sorprese del torneo.

Sul cemento neozelandese di Auckland cresceva l’attesa per il debutto di Emma Navarro, reduce da una stagione difficile e desiderosa di rilanciarsi in questo nuovo inizio. Le aspettative, però, sono state tradite già nella sua prima apparizione. La statunitense, numero 15 del ranking, è stata sconfitta dalla britannica Francesca Jones (n.72 WTA) con il punteggio di 7-5 2-6 6-4 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Sarà quindi Jones a sfidare negli ottavi l’austriaca Sinja Kraus, proveniente dalle qualificazioni, che ha avuto la meglio sulla connazionale Julia Grabhe r per 6-3 6-3. Non si arresta la serie di eliminazioni illustri per le tenniste statunitensi: anche Sloane Stephens, presente in tabellone grazie a una wild card, ha dovuto arrendersi alla messicana Renata Zarazua, vittoriosa per 7-5 4-6 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

