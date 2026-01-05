WRC – Gli iscritti al Rallye Monte-Carlo 2026

Il Rallye Monte-Carlo 2026 si prepara ad accogliere 66 equipaggi, tra cui il Campione del mondo Sebastien Ogier, che gareggerà con il numero 1. La competizione rappresenta un appuntamento classico del calendario rallystico, attirando protagonisti di rilievo e appassionati da tutto il mondo. La manifestazione si svolge nel suggestivo contesto del Principato di Monaco, confermando il suo ruolo di evento di grande tradizione e prestigio nel panorama rallystico internazionale.

Il Campione del mondo Sebastien Ogier per questa stagione correrà con il numero 1. Sono 66 gli equipaggi che prenderanno il via nella gara del Principato. Numero 21 e 22 per le Lancia di Yohan Rossel e Nikolay Gryazin. Posizione Nr. Equipaggio Nazionalità Vettura GruppoClasse Priorità 1 1 Sébastien OGIERVincent LANDAIS FRAFRA TOYOTAGR Yaris Rally1

Rallye Monte-Carlo 2026 dans 1 mois ??

