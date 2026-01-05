Willock vittima di insulti razziali il Tottenham lo difende e annuncia | Segnalato il caso alla polizia siamo disgustati

Il Tottenham ha condannato fermamente gli insulti razziali rivolti a Willock, annunciando di aver segnalato l’accaduto alle autorità competenti. La società si è detta profondamente disgustata da quanto accaduto, sottolineando il proprio impegno contro ogni forma di discriminazione e promuovendo un ambiente di rispetto e inclusione. La tutela dei giocatori e dei tifosi rimane una priorità per il club.

. Il comunicato degli Spurs Un’altra pagina nera macchia il calcio d’Oltremanica, spostando tristemente l’attenzione dal campo alla tossicità dei social network. Joe Willock, dinamico centrocampista inglese di 26 anni, è finito nuovamente nel mirino degli haters dopo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

