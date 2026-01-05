West Ham-Nottingham Forest martedì 06 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Occhio ai cartellini!

Martedì 6 gennaio 2026 alle ore 21:00 si affrontano West Ham e Nottingham Forest nella ventunesima giornata di Premier League. In questa occasione, si analizzeranno le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con attenzione anche ai possibili cartellini. Una sfida importante per entrambe le squadre, che si presenta con un contesto di tensione e determinazione, tipico di questa fase del campionato.

La ventunesima giornata di Premier League si apre con una partita dai toni già drammatici tra West Ham e Nottingham Forest. Entrambi i club sono reduci da una sconfitta nella prima partita del 2026 ma una cosa è perdere 3-1 al Villa Park, come è successo ai Tricky Trees, un’altra è perdere 3-0 al Molineux . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

