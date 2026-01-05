Wawrinka sorride e prende in giro Sara Errani | il gesto diventa virale dopo Italia-Svizzera di United Cup

Durante la United Cup 2026, l’Italia ha iniziato con qualche difficoltà, ma un gesto di sportività di Wawrinka nei confronti di Sara Errani ha attirato l’attenzione. Il sorriso e il modo scherzoso del tennista svizzero sono diventati virali, evidenziando il lato più positivo di questa competizione internazionale. Un momento che ha dimostrato come il rispetto e l’amicizia tra atleti possano emergere anche in situazioni di competizione.

L'Italia non ha iniziato nel migliore dei modi la United Cup 2026, la competizione di tennis a squadre miste tra nazioni in corso in Australia. Alla RAC Arena di Perth, gli azzurri sono stati sconfitti 2-1 dalla Svizzera, arrendendosi nel decisivo incontro di doppio misto. Sara Errani e Andrea Vavassori sono stati battuti dalla coppia formata da Belinda Bencic e Jakub Paul con il punteggio di 7-5, 4-6, 10-7. Domani la formazione tricolore affronterà la Francia con l'obbligo di vincere, senza però la certezza di poter proseguire il proprio cammino nel torneo. Il match di doppio misto è stato inoltre segnato da un episodio curioso.

