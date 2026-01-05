wall street rialzi record delle compagnie petrolifere usa

Le principali compagnie petrolifere degli Stati Uniti registrano rialzi significativi a Wall Street, grazie a fattori come la situazione energetica globale e l’andamento dei prezzi del greggio. Questi sviluppi riflettono una forte dinamica nel settore, influenzata anche da eventi internazionali come la situazione in Venezuela. Un quadro che evidenzia i cambiamenti nel mercato energetico e le opportunità per gli investitori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Forte spinta dal settore energetico. Le principali società petrolifere americane mettono a segno rialzi decisi a Wall Street, sostenute dal contesto legato al Venezuela e all’andamento del greggio. Chevron avanza del 6,3%, mentre Halliburton e Valero registrano guadagni superiori al 7%, trainando l’intero comparto. L’indice energia dello S&P 500 ai massimi da mesi. Il movimento positivo si riflette sull’ indice energia dello S&P 500, che sale del 2,6%, segnando il miglior incremento dalla scorsa estate. Un risultato che evidenzia il rinnovato interesse degli investitori per il settore energetico e il ritorno di forza dei titoli oil & gas sul mercato azionario statunitense. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Leggi anche: Alphabet, il titolo della casa madre di Google raggiunge il record del 6,3% a Wall Street e ridà fiato al settore tech Usa

Leggi anche: Attacco Usa al Venezuela, Trump: “Governeremo il Paese fino a quando sarà necessario. Interverranno le nostre compagnie petrolifere”

