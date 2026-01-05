Vuole a tutti i costi sposarsi con lei e tenta di violentarla | arrestato 55enne a Mantova

A Borgo Mantovano, in provincia di Mantova, un uomo di 55 anni è stato arrestato dopo aver tentato di violentare una donna, con la quale aveva una richiesta di matrimonio. La vittima è riuscita a mettersi in salvo grazie all’intervento rapido dei carabinieri, avvertiti da una vicina di casa. L’episodio evidenzia l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza e di tutela per le persone vittime di violenza.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.