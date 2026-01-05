Volley Serie A 2 Emma Villas Codyeco espugna Aversa al tie break Pass per la Coppa Italia missione compiuta

Nella Serie A2 di volley, Emma Villas Codyeco ha ottenuto una vittoria al tie break contro Aversa, assicurandosi il pass per la Coppa Italia. Una partita equilibrata, conclusa con successo per la squadra ospite, che dimostra la propria crescita e determinazione nel campionato. La sfida ha visto protagonisti giocatori come Garnica, Motzo e Tiozzo, confermando l’importanza di un impegno costante e di qualità.

Aversa 2 Codyeco Lupi 3 AVERSA: Garnica, Motzo 23, Mattei 15, Volpato 8, Tiozzo 18, Tallone 16, Raffa (L), Vattovaz, Minelli n.e, Mazza n.e, Agouzoul n.e, Guerrini n.e, Mentasti n.e. All: Graziosi. EMMA VILLAS CODYECO: Hoff 4, Nelli 23, Compagnoni 8, Ceban 6, Randazzo 21, Benavidez 6, Piccinelli (L), Matteini, Maletaj 1, Bragatto, Mastrangelo, Rocca, Bini (L) n.e, Baldini n.e. All: Petrella. Arbitri: Merli e Pazzaglini. Successione set: 25-10; 28-30; 23-25; 25-16; 15-11. Battute sbagliate Aversa: 18; Aces: 6; Muri: 8. Battute sbagliate Emma Villas Codyeco: 21; Aces: 6; Muri: 19. Spettatori: 220.

