Volley Roma lotta ma Concorezzo passa al Palazzetto

Nel match di volley al Palazzetto, Roma ha affrontato con determinazione Concorezzo, che alla fine ha prevalso. Le Wolves hanno mostrato impegno e tenacia, mantenendosi nelle prime posizioni del girone. Ora si concentrano sul prossimo impegno di Coppa Italia, con l’obiettivo di continuare a migliorare e competere al massimo livello.

Le Wolves combattono fino alla fine, restano nelle zone alte del girone e guardano già al prossimo impegno di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

