Volley Roma lotta ma Concorezzo passa al Palazzetto

Nel match di volley al Palazzetto, Roma ha affrontato con determinazione Concorezzo, che alla fine ha prevalso. Le Wolves hanno mostrato impegno e tenacia, mantenendosi nelle prime posizioni del girone. Ora si concentrano sul prossimo impegno di Coppa Italia, con l’obiettivo di continuare a migliorare e competere al massimo livello.

Smi Roma volley torna a vincere: sconfitte per 3-1 le azzurrine del Club Italia - Le giallorosse bissano il successo dell'andata e guadagnato altri tre punti rimanendo agganciate alla vetta della classifica. roma.corriere.it

Sabato 3 gennaio la Roma 7 Volley ha svolto un triplice allenamento congiunto con alcune rappresentative USA. La squadra della Domenican University di Chigaco ha giocato con la serie B della Roma 7 Volley, mentre alcune rappresentative della Rock Star - facebook.com facebook

