Volley Roma lotta ma Concorezzo passa al Palazzetto
Nel match di volley al Palazzetto, Roma ha affrontato con determinazione Concorezzo, che alla fine ha prevalso. Le Wolves hanno mostrato impegno e tenacia, mantenendosi nelle prime posizioni del girone. Ora si concentrano sul prossimo impegno di Coppa Italia, con l’obiettivo di continuare a migliorare e competere al massimo livello.
Le Wolves combattono fino alla fine, restano nelle zone alte del girone e guardano già al prossimo impegno di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Roma Volley vola: successo netto a Concorezzo, la vetta è a due punti
Leggi anche: Roma Volley chiude l’anno con un successo: Club Italia ko al Palazzetto
Smi Roma volley-Concorezzo, giallorosse sconfitte 1-3 nella prima partita dell'anno; Nella prima domenica del 2026 si gioca la 7a di ritorno.
Smi Roma volley-Concorezzo, giallorosse sconfitte 1-3 nella prima partita dell'anno - Sulla carta doveva essere una partita facile con le lombarde che sono terz'ultime in classifica. roma.corriere.it
Sfida di pallavolo a Roma: SMI Roma Volley contro Clerici Auto Concorezzo al PalaTiziano - Evento sportivo a Roma: SMI Roma Volley vs Clerici Auto Concorezzo al PalaTiziano. mentelocale.it
Smi Roma volley torna a vincere: sconfitte per 3-1 le azzurrine del Club Italia - Le giallorosse bissano il successo dell'andata e guadagnato altri tre punti rimanendo agganciate alla vetta della classifica. roma.corriere.it
Sabato 3 gennaio la Roma 7 Volley ha svolto un triplice allenamento congiunto con alcune rappresentative USA. La squadra della Domenican University di Chigaco ha giocato con la serie B della Roma 7 Volley, mentre alcune rappresentative della Rock Star - facebook.com facebook
NEW VIDEO! Guarda ora Roma - Concorezzo | Highlights | 16^ Giornata, Serie A2 Tigotà | LVF 2025/26 x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.