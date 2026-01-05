Ecco un riepilogo dei migliori italiani della 14ª giornata di Superlega. Tra le performance più significative, Giannelli si è distinto come attaccante di qualità, mentre Luca Porro ha dimostrato grande efficacia contro Padova. Inoltre, Mattia Bottolo, insieme a Nikolov, ha dato il massimo per Civitanova, anche se la squadra ha subito una sconfitta. Un'analisi delle prestazioni più rilevanti di questa giornata di campionato.

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 14ª GIORNATA DI SUPERLEGA. MATTIA BOTTOLO: Mette paura a Trentocoin uina partita di sostanza assieme a Nikolov ma non basta per evitare la sconfitta di Civitanova. Chiude con 15 punti, il 50% in ricezione, il 58% in attacco, tre ace e un muro. SIMONE GIANNELLI: Una partita da attaccante puro con 9 punti all’attivo, 3 ace, tre muri e tre in attacco ma oltre a questo una distribuzione sempre lucida e precisa che serve a scardinare la resistenza di Milano. GIANLUCA GALASSI: Partita di sostanza del centrale azzurro contro Cuneo. Chiude con 12 punti in tre set, il 67% in attacco e due muri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, i migliori italiani della 14ma giornata di Superlega. Giannelli, che attaccante! Luca Porro letale contro la sua “Padova”

