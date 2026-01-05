Volley i migliori italiani della 14ma giornata di Superlega Giannelli che attaccante! Luca Porro letale contro la sua Padova
Ecco un riepilogo dei migliori italiani della 14ª giornata di Superlega. Tra le performance più significative, Giannelli si è distinto come attaccante di qualità, mentre Luca Porro ha dimostrato grande efficacia contro Padova. Inoltre, Mattia Bottolo, insieme a Nikolov, ha dato il massimo per Civitanova, anche se la squadra ha subito una sconfitta. Un'analisi delle prestazioni più rilevanti di questa giornata di campionato.
I MIGLIORI ITALIANI DELLA 14ª GIORNATA DI SUPERLEGA. MATTIA BOTTOLO: Mette paura a Trentocoin uina partita di sostanza assieme a Nikolov ma non basta per evitare la sconfitta di Civitanova. Chiude con 15 punti, il 50% in ricezione, il 58% in attacco, tre ace e un muro. SIMONE GIANNELLI: Una partita da attaccante puro con 9 punti all’attivo, 3 ace, tre muri e tre in attacco ma oltre a questo una distribuzione sempre lucida e precisa che serve a scardinare la resistenza di Milano. GIANLUCA GALASSI: Partita di sostanza del centrale azzurro contro Cuneo. Chiude con 12 punti in tre set, il 67% in attacco e due muri. 🔗 Leggi su Oasport.it
