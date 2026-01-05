Voli cancellati per un guasto bloccati in Egitto circa 600 italiani I primi ritorni attesi stanotte

Circa 600 italiani sono attualmente bloccati a Sharm El-Sheik dopo la cancellazione di tre voli diretti a Milano, avvenuta ieri a causa di un guasto tecnico. I primi voli di rientro sono programmati per questa notte, mentre le autorità aeroportuali e le compagnie aeree stanno gestendo la situazione per garantire il ritorno dei passeggeri.

Circa 600 cittadini italiani sono bloccati a Sharm El-Sheik a seguito della cancellazione – disposta nella giornata di ieri – di tre voli di linea diretti a Milano. In un comunicato la Farnesina spiega che la situazione si deve alla “ sospensione del traffico aereo dalla Grecia per un guasto tecnico alle comunicazioni”. Il traffico aereo sopra la penisola greca è stato interrotto ieri per un problema tecnico alla Regione informazioni volo di Atene ( Fir ). Secondo il quotidiano Kathimerini il guasto sarebbe legato ai sistemi di radiofrequenza centrali dei Centri di controllo di Atene e Macedonia, necessari per mantenere il contatto con i voli (nazionali e internazionali) che orbitano sopra il territorio greco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

