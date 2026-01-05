Voli cancellati in Egitto e nello Yemen 680 turisti italiani bloccati

Attualmente, circa 680 turisti italiani si trovano bloccati tra Sharm El-Sheik, in Egitto, e l’isola di Socotra, nello Yemen, a causa della cancellazione dei loro voli. La situazione interessa viaggiatori in viaggio in queste aree, generando disagi e necessità di interventi da parte delle autorità competenti. Restano in corso aggiornamenti e soluzioni per garantire il rientro dei cittadini coinvolti.

(Adnkronos) – Ci sono circa 680 turisti italiani bloccati tra Sharm El-Sheik, in Egitto, e l'isola yemenita di Socotra a seguito della cancellazione dei loro voli. Le cause sono differenti: la cancellazione dei voli dall'Egitto è dovuta al guasto tecnico alle comunicazioni che ha portato a una sospensione del traffico aereo dalla Grecia, mentre nello .

