Voci sul rientro di Flora Tabanelli a gennaio | rientro in squadra ma la gara…
Si parla del possibile ritorno di Flora Tabanelli in squadra a partire da gennaio, anche se ancora non sono chiare le modalità della sua partecipazione alle gare. Dopo il rientro di Federica Brignone, l’Italia si prepara a riaccogliere un’altra atleta di rilievo degli sport invernali, in un momento di consolidamento del team e di preparazione alle prossime competizioni.
Dopo Federica Brignone, l’Italia potrebbe riabbracciare presto un’altra delle sue stelle degli sport invernali. Flora Tabanelli sembra infatti molto vicina al rientro in Coppa del Mondo. L’emiliana, infatti, è volata negli Stati Uniti insieme alla squadra azzurra (presente anche il fratello Miro) e tra due giorni si terrà ad Aspen la gara di slopestyle, specialità nella quale ha anche ottenuto una vittoria lo scorso febbraio a Stoneham. Un recupero davvero miracoloso e lampo per l’azzurra classe 2007, che solamente due mesi fa si era procurata la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Calciomercato Juve, non tornerà a Torino a gennaio! Smentite le voci su un presunto rientro in bianconero. Aggiornamenti importanti
Leggi anche: Flora Tabanelli infortunata ma per le Olimpiadi c’è speranza
Voci sul rientro di Flora Tabanelli a gennaio: rientro in squadra, ma la gara… - Dopo Federica Brignone, l'Italia potrebbe riabbracciare presto un'altra delle sue stelle degli sport invernali. oasport.it
Flora Tabanelli brucia le tappe verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'Azzurra è in Colorado per tentare il rientro il 7 gennaio. I dettagli - Flora Tabanelli brucia le tappe verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. eurosport.it
Il miracolo di Flora: a due mesi dalla lesione al crociato, Tabanelli è in Colorado per tentare il rientro in CdM - Nelle scorse ore, la fuoriclasse azzurra è atterrata a Denver in vista dello Slopestyle di Aspen che scatterà mercoledì con la qualificazione: un ... neveitalia.it
Marotta conferma le voci su Cancelo, che potrebbe tornare all'Inter 8 anni dopo la precedente esperienza in nerazzurro Sarebbe il rinforzo giusto in attesa del rientro di Dumfries x.com
Marotta conferma le voci su Cancelo, che potrebbe tornare all'Inter 8 anni dopo la precedente esperienza in nerazzurro Sarebbe il rinforzo giusto in attesa del rientro di Dumfries - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.