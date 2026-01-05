Voci sul rientro di Flora Tabanelli a gennaio | rientro in squadra ma la gara…

Si parla del possibile ritorno di Flora Tabanelli in squadra a partire da gennaio, anche se ancora non sono chiare le modalità della sua partecipazione alle gare. Dopo il rientro di Federica Brignone, l’Italia si prepara a riaccogliere un’altra atleta di rilievo degli sport invernali, in un momento di consolidamento del team e di preparazione alle prossime competizioni.

Dopo Federica Brignone, l’Italia potrebbe riabbracciare presto un’altra delle sue stelle degli sport invernali. Flora Tabanelli sembra infatti molto vicina al rientro in Coppa del Mondo. L’emiliana, infatti, è volata negli Stati Uniti insieme alla squadra azzurra (presente anche il fratello Miro) e tra due giorni si terrà ad Aspen la gara di slopestyle, specialità nella quale ha anche ottenuto una vittoria lo scorso febbraio a Stoneham. Un recupero davvero miracoloso e lampo per l’azzurra classe 2007, che solamente due mesi fa si era procurata la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. 🔗 Leggi su Oasport.it

