Vlahovic al lavoro per recuperare dall’infortunio | la FOTO del serbo gasa i tifosi sui social
Dusan Vlahovic sta seguendo un percorso di recupero dopo l’infortunio, come mostrato dalla recente foto condivisa sui social. L’immagine ha suscitato interesse tra i tifosi, che sperano di rivederlo presto in campo. La fase di riabilitazione prosegue con impegno, nel rispetto dei tempi necessari per garantire un ritorno in forma ottimale. La situazione resta monitorata con attenzione dallo staff medico e dalla società.
Vlahovic continua il suo lavoro per recuperare dall’infortunio. La foto pubblicata sui social porta i bianconeri a sperare in un suo ritorno a breve. Il tema Infortunio di Vlahovic continua a tenere in apprensione l’ambiente Juventus, ma nelle ultime ore sono arrivati segnali incoraggianti che hanno riacceso l’entusiasmo dei tifosi bianconeri. Dusan Vlahovic sta lavorando con grande determinazione per tornare a disposizione il prima possibile e una recente immagine pubblicata sui social ha contribuito ad alimentare ottimismo e fiducia. Vlahovic è tornato ad allenarsi per recuperare dall’infortunio, mostrando concentrazione e voglia di rientrare in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
