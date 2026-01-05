Viviano netto | Chi critica Conte non capisce di calcio ma in futuro si lamenterà contro il Napoli

Emiliano Viviano, ex portiere e commentatore sportivo, ha commentato recentemente le critiche a Antonio Conte, affermando che chi le esprime non comprende appieno il calcio. Viviano ha inoltre sottolineato che, in futuro, si potrebbero lamentare delle prestazioni del Napoli. La sua intervista è stata rilasciata durante la trasmissione Il Bello del Calcio, condotta da Claudia Mercurio su Televomero.

Emiliano Viviano è intervenuto nella trasmissione Il Bello del Calcio condotta da Claudia Mercurio e che viene trasmesso su Televomero. L’ex portiere, oggi opinionista, ha parlato di Antonio Conte, lanciando un messaggio molto forte, come è noto fare ormai da tempo sui social, da quando ha appeso i guantoni al chiodo. Viviano deciso: il commento su Conte farà discutere. L’ex portiere ha subito voluto ribadire un concetto sul mister del Napoli: “ Criticare Conte come allenatore significa non capire niente di pallone, è un dato di fatto. Si tratta di un allenatore forte che ha vinto ovunque e ha cambiato, sono d’accordo con ha trovato soluzioni nelle difficoltà e negli infortuni ed è un Napoli dominante, non mi aspettavo che vincesse cosi”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

