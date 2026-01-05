Vitorchiano con il Cuore | 2025 un anno di solidarietà

Nel corso del 2025, Vitorchiano ha promosso l’iniziativa “Vitorchiano con il Cuore”, un progetto collettivo volto a sostenere le persone in difficoltà. L’intera comunità si è impegnata in azioni di solidarietà, creando un legame concreto e duraturo tra i cittadini. Questo percorso ha rafforzato il senso di condivisione e attenzione reciproca, rendendo il 2025 un anno di solidarietà e impegno civile.

VITORCHIANO CON IL CUORE: 2025, UN ANNO DI SOLIDARIETÀ L’intera comunità locale impegnata nel sostenere e aiutare chi ha bisogno C’è un filo invisibile che lega Vitorchiano (provincia di Viterbo) e che, nel corso del 2025, si è trasformato in un abbraccio estremamente concretoTour Brulé È quello di “Vitorchiano con il Cuore”, un’iniziativa che nasce dalla partecipazione di tutta la comunità e che è diretta, come un dono prezioso, a beneficio di chi ha più bisogno. L’ultimo capitolo di questo percorso si è compiuto con la consegna alla Caritas parrocchiale, nelle mani di Don Gualberto Pirri, della somma rimanente raccolta durante la cena solidale della scorsa estate: 2. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vitorchiano con il Cuore: 2025, un anno di solidarietà Leggi anche: Un’iniziativa che attraversa il cuore della capitale con 5 km di solidarietà Leggi anche: Solidarietà, “Natale con il cuore”: serata sold out per cena-spettacolo della Lilt Napoli La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Vitorchiano con Il Cuore: il 2025 è stato un anno di solidarietà; Vitorchiano con il cuore: il 2025 si chiude nel segno della solidarietà; Vitorchiano con il Cuore, nel 2025 raccolti circa 7mila euro per iniziative solidali; Vitorchiano con il cuore: un anno di solidarietà. “Vitorchiano con il cuore: 2025, un anno di solidarietà - NewTuscia – VITORCHIANO – C’è un filo invisibile che lega Vitorchiano e che, nel corso del 2025, si è trasformato in un abbraccio estremamente concreto. msn.com

https://www.tusciaup.com/vitorchiano-con-il-cuore-2025-un-anno-di-solidarieta/357711 “Vitorchiano con il Cuore”, un’iniziativa che nasce dalla partecipazione di tutta la comunità e che è diretta, come un dono prezioso, a beneficio di chi ha più bisogno. L’ultim - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.