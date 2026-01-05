Vito Topputo live all' Arci u capòne

Lunedì 5 gennaio alle 21:00, presso l'Arci U Capòne di Noci, si terrà il concerto in solo di Vito Topputo. Un'occasione per ascoltare le sue interpretazioni in un ambiente accogliente e tranquillo. L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un momento di confronto musicale intimo e di qualità. Vi aspettiamo per condividere questa serata all’insegna della musica dal vivo.

Questo lunedì 5 gennaio dalle ore 21:00, il concerto in solo di Vito Topputo qui all'Arci U Capòne di Noci.Ingresso gratuito con tessera ARCI.Vito Topputo è un cantautore pugliese classe 2004. Attraverso trame di chitarra sognanti e sonorità calde e analogiche, racconta il proprio mondo interiore. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Vito Topputo live all'Arci u capòne Leggi anche: Juni primo live dell’anno all’Arci Rubik Leggi anche: Il cantautore Scarda live all’Arci Rubik di Guagnano La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Noci | Vito Topputo live all'Arci U Capòne. Conferimento rifiuti Natale 2025/2026. Qui le info per la cittadinanza. Alfonso Topputo - facebook.com facebook

