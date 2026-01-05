Visita esclusiva a Palazzo Fizzarotti

Partecipa alla visita esclusiva di Palazzo Fizzarotti, sabato 10 gennaio alle 17.30. Scopri gli ambienti raffinati e i dettagli storici di uno dei palazzi più rappresentativi di Bari, testimonianza dell’eclettismo di fine Ottocento. Un’occasione per approfondire la storia e l’architettura di questa residenza, aperta a chi desidera conoscere meglio il patrimonio culturale locale. La visita si svolge in un ambiente tranquillo e riservato, senza enfasi o sensazionalismi.

Sabato 10 gennaio ore 17.30Un'occasione imperdibile per varcare le porte di uno dei palazzi più affascinanti e misteriosi di Bari!Tra ambienti sontuosi e dettagli preziosi, vi accompagneremo in un viaggio nel cuore dell'eclettismo di fine Ottocento.

