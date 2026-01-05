Violenze su minori in Brasilearrestato

La Squadra Mobile di Torino ha arrestato un cittadino brasiliano, ormai naturalizzato italiano, ricercato per violenze sessuali su minori in Brasile. L’uomo, latitante da tempo, è stato catturato nell’ambito di un’operazione che mira a garantire giustizia e tutela dei minori. L’arresto rappresenta un passo importante nella lotta contro le violenze su minori, anche in ambito internazionale.

11.55 La Squadra Mobile di Torino ha arrestato un brasiliano naturalizzato italiano latitante da tempo e ricercato per violenze sessuali commesse in Brasile su minorenni. L'uomo è stato catturato su richiesta della magistratura brasiliana. Sul 41enne pende una condanna a 20 anni di reclusione inflitta dal Tribunale penale di San Paolo per "stupro di persone vulnerabili".

