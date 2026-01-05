Violenza sessuale su una minore nella notte di Halloween | 30enne inchiodato dalle indagini

Nella notte di Halloween, un episodio di violenza sessuale su una minore ha portato all’arresto di un uomo di 30 anni a Grosseto. Le indagini della Squadra Mobile hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare, eseguita nei giorni scorsi. L’operazione ha permesso di identificare e fermare il sospettato, contribuendo alla tutela delle vittime e alla sicurezza della comunità locale.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Grosseto hanno dato esecuzione, nei giorni scorsi, a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Pisa nei confronti di un uomo di 30 anni, di origine nordafricana. Il soggetto è indagato per i reati di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Violenza sessuale su una minore nella notte di Halloween: 30enne inchiodato dalle indagini Leggi anche: Ricercato per violenza sessuale su una minore: arrestato Leggi anche: Ricercato per violenza sessuale su una minore: arrestato Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Stupro in val Gardena, le motivazioni dei giudici: «Vittima paralizzata dalla paura, slip usati come trofeo»; Capodanno: il Capo della collegato con le Questure italiane; Avezzano, 17enne palpeggiata di notte dal padre dell’amica; Campionessa olimpionica stuprata nel pub, la Consulta apre alla «minore gravità» per i tre ragazzi che l'hanno accerchiata e palpeggiata. Abusa di una ragazzina mentre è a terra ubriaca - A salvare la minore è stato l'arrivo del babbo che l'ha sottratta agli atti di violenza sessuale ... toscanamedianews.it

Violenza sessuale su minore e rissa, chiuso il ristorante - Una rissa, un presunto episodio di violenza sessuale ai danni di una minore e un malore legato all'abuso di alcol, tutti concentrati in una sola notte. ilgazzettino.it

Salerno: strupro di gruppo su una minore a ferragosto, arrestati due 17enni - Nella notte tra il 15 e il 16 agosto, in una nota località balneare del Cilento, una sedicenne avrebbe subito una violenza sessuale di gruppo. videonola.tv

Un 23enne arrestato per violenza sessuale. Alcuni passanti hanno sentito le urla della donna e l'hanno soccorsa - facebook.com facebook

Si tratta di un 57enne peruviano con precedenti per violenza sessuale. L'uomo è stato fermato la sera del 30 dicembre a seguito di una tentata rapina. x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.