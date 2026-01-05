Violentava bambine fragili in Brasile | 41enne latitante arrestato dalla polizia di Torino

La polizia di Torino ha arrestato un uomo brasiliano di 41 anni, latitante e ricercato a livello internazionale. Accusato di aver compiuto ripetute violenze sessuali su bambine in Brasile, l’arresto rappresenta un passo importante nella lotta contro la criminalità internazionale e la tutela delle vittime.

La polizia ha arrestato un brasiliano naturalizzato italiano, di 41 anni, latitante da tempo e ricercato in ambito internazionale per violenze sessuali ripetute, consumate nel Paese di origine in danno di bambine. La cattura è stata eseguita dai poliziotti della squadra mobile di Torino su segnalazione e impulso del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, su richiesta dell'Autorità.

