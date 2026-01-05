Vinicius Junior può lasciare il Real Madrid | indiscrezione a sorpresa si infiamma il mercato
Si apre una possibile cessione di Vinicius Junior dal Real Madrid, secondo alcune indiscrezioni di mercato. La situazione sta attirando l'attenzione degli addetti ai lavori e potrebbe avere ripercussioni sulla squadra. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali e le eventuali trattative in corso, che potrebbero cambiare gli equilibri del club madrileno in questa finestra di trasferimenti.
Il calciatore brasiliano Vinicius Junior potrebbe partire in maniera incredibile in questa sessione di calciomercato. Il talento brasiliano Vinicius Junior è stato un giocatore fondamentale in casa Real Madrid negli ultimi anni ma ora potrebbe incredibile partire. Il giocatore è ai ferri corti con la tifoseria ed anche la società sembra non gradire alcuni suoi . 🔗 Leggi su Sportface.it
Aspettando l’allenatore, il Chelsea sta preparando un’offerta da 160 milioni per Vinicius Junior (Guardian) - Chelsea punta Vinícius Júnior per 135 milioni, mercato invernale vivace con vari top club interessati a giovani talenti. ilnapolista.it
Real Madrid ta damu sosai a kan yadda magoya baya zasu kari Vinicius Junior a filin wasa na Bernabeu yau. ungiyar na tsoron a yi masa ihu duk lokacin da ya taa wallo, wanda hakan zai sa ya ara shafar batun arin kwantaragin sa, duk da cewar su - facebook.com facebook
