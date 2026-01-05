Vinicius Junior può lasciare il Real Madrid | indiscrezione a sorpresa si infiamma il mercato

Si apre una possibile cessione di Vinicius Junior dal Real Madrid, secondo alcune indiscrezioni di mercato. La situazione sta attirando l'attenzione degli addetti ai lavori e potrebbe avere ripercussioni sulla squadra. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali e le eventuali trattative in corso, che potrebbero cambiare gli equilibri del club madrileno in questa finestra di trasferimenti.

Real Madrid ta damu sosai a kan yadda magoya baya zasu kari Vinicius Junior a filin wasa na Bernabeu yau. ungiyar na tsoron a yi masa ihu duk lokacin da ya taa wallo, wanda hakan zai sa ya ara shafar batun arin kwantaragin sa, duk da cewar su

