Vincono orafi e conciatori Sito contaminato dal keu Pagherà soltanto Lerose

Il sito di Bucine coinvolge rifiuti pericolosi provenienti da conciatori e orafi, tra cui il keu. Secondo le recenti decisioni, i consorzi Aquarno, Santa Croce, Chimet e Tca non saranno responsabili della bonifica. Solo l’imprenditore Francesco Lerose, che ha depositato i rifiuti, dovrà sostenere i costi di smaltimento. La vicenda evidenzia le responsabilità e le implicazioni ambientali delle attività industriali nella zona.

di Stefano Brogioni FIRENZE Il consorzio Aquarno e il consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno, il colosso Chimet, la Tca (Trattamenti Ceneri Auroargentiferi), non dovranno farsi carico della bonifica del sito di Bucine in cui l'azienda dell'imprenditore calabrese Francesco Lerose riversò rifiuti pericolosi, scarti delle attivià conciarie santacrocesi (come il keu) o degli orafi aretini. Così ha stabilito il Consiglio di Stato, che nei giorni scorsi si è espresso sul ricorso presentato dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Arezzo contro le imprese che, secondo l'interpretazione degli enti pubblici, concorrerebbero nella responsabilità della gestione del rifiuto da loro prodotto assieme allo smaltitore, Lerose appunto.

